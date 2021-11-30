Россия ужесточила правила въезда в страну из-за нового штамма коронавируса

«С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», – сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Как уточнила Попова, все применяемые в России ПЦР-тесты работают и в случае заражения «омикроном». Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно этого варианта SARS-CoV-2.

«Это позволяет не просто подтвердить диагноз, но и определить принадлежность образца коронавируса именно к этому штамму», – пояснила она.

По ее словам, «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, так как его мутации усиливают способность вируса проникать в клетки и «связываемость с рецепторами», а также «влияют на увеличение инфекционности». Меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация, сокращение социальных контактов и ношение масок, отметила руководитель Роспотребнадзора.

Главный санитарный врач подчеркнула, что в России этот вариант возбудителя COVID-19 не выявлен. При этом особенно тщательно на «омикрон» проанализировали образцы от выезжавших за рубеж.

Как сообщила Попова, граждане, прибывающие из стран, где выявили «омикрон», но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. По ее словам, речь идет о нескольких сотнях россиян.

«В аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», – заявила она, отметив, что тестирование бесплатное.

Омикрон-штамм SARS-CoV-2

В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.

Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, – завозные.