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Собчак рассказала о зависти к супруге Чубайса

Ксения Собчак. ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что завидует жене экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса Авдотье Смирновой. В этом она призналась во время интервью с супругой политика, которое опубликовали на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». 

«Вчера вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане. Делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Еще мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съемки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает», — рассказала Смирнова.

Собчак удивилась рассказу супруги чиновника и призналась, что искренне завидует их счастью.

«Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! Не представляю, чтобы ко мне на съемки приехал муж», — заявила журналистка.

Напомним, что ранее Собчак уже обращала внимание на Чубайса — в 2020 году она записала рэп, в котором призывала его уйти от жены. 

В песне она призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс». Об этом сообщает «Рамблер».

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