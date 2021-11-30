Собчак рассказала о зависти к супруге Чубайса

«Вчера вернулась домой, он заказал ужин, ухаживал за мной как в ресторане. Делал мне ингаляцию, поскольку у меня бронхит. Еще мой занятой и государственный муж приезжает ко мне на съемки. Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает», — рассказала Смирнова.
Собчак удивилась рассказу супруги чиновника и призналась, что искренне завидует их счастью.
«Какой нежный человек Чубайс. Страшно завидую тебе! Не представляю, чтобы ко мне на съемки приехал муж», — заявила журналистка.
Напомним, что ранее Собчак уже обращала внимание на Чубайса — в 2020 году она записала рэп, в котором призывала его уйти от жены.
В песне она призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс». Об этом сообщает «Рамблер».