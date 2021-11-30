Самая известная афроэстонка и телеперсона: «Теперь я мать-одиночка»

Во вторник днем ​​Elu24 получил извещение на почтовый адрес, в котором говорилось, что блогер и радиоведущая Кристина Пяртельпоэг (Сууроя) рассталась со своим мужем Сиймом Сууроя.

Если посмотреть соцсети, то видно, что Кристина не удалила фотографии на которых она с Сиймом, также они не отписались друг от друга. Поэтому мы провели исследование и спросили непосредственно у Кристины.

Ведущая MyHits тут же смеясь ответила на вопрос: «Я не могу такого о себе сказать». Женщина тем самым подтверждает, что ее брак с Сиймом проходит отлично.