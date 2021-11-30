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Самая известная афроэстонка и телеперсона: «Теперь я мать-одиночка»

Kristina Suuroja esimene tööpäev MyHitsi hommikuprogrammi saatejuhina. ФОТО: MyHits

«В настоящее время я мать-одиночка», - заявила популярный блогер и радиоведущая Кристина Пяртельпоэг (Сууроя) в утренней программе MyHits. Внимательный слушатель поспешил написать Elu24, что брак Кристины распался.

Во вторник днем ​​Elu24 получил извещение на почтовый адрес, в котором говорилось, что блогер и радиоведущая Кристина Пяртельпоэг (Сууроя) рассталась со своим мужем Сиймом Сууроя.

Если посмотреть соцсети, то видно, что Кристина не удалила фотографии на которых она с Сиймом, также они не отписались друг от друга. Поэтому мы провели исследование и спросили непосредственно у Кристины.

Ведущая MyHits тут же смеясь ответила на вопрос: «Я не могу такого о себе сказать». Женщина тем самым подтверждает, что ее брак с Сиймом проходит отлично.

Но почему могло сложиться такое впечатление на читателя? «Сийм в настоящее время находится за границей, и сегодня я пошутила во время эфтира, что теперь я мать-одиночка», - продолжает смеяться Кристина, добавляя, что, вероятно, отсюда и пошли слухи. Радиослушатель, вероятно, неправильно понял слова Кристины. «Во вторник утром мы говорили на радио о том, чтобы привезти ель, там я также упомянула, что Сийм нет со мной рядом».

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