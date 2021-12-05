Новогодняя ночь в Таллинне за 700 евро или в Нарве за 30: самые дорогие и дешевые отели Эстонии

Предлагаем вам подборку трех самых дорогих и трех самых дешевых отелей Эстонии.

Villa Friedheim ФОТО: Booking.com

1. Самый дорогой номер вам обойдется в 695 евро! Это суперлюкс с кроватью размера king-size в Villa Friedheim. Вилла Friedheim находится в городе Хаапсалу, в 400 м от городской ратуши.

Villa Friedheim ФОТО: Booking.com

2. Стильный пятизвездочный отель Schlossle занимает здания XIII и XIV веков в центре Старого города Таллинyа. Отель был отремонтирован в 2016 году.

Номер с живописным видом на сад за 299 евро оформлен в светлых тонах. Гости данного номера пользуются сауной бесплатно. Подготовка постели ко сну производится ежедневно.

Schlossle ФОТО: Booking.com

3. И последний отель в нашем топе - Villa Ammende Restaurant and Hotel в Пярну.

Отель-ресторан Villa Ammende занимает здание с уникальным интерьером в стиле ар-нуво, в котором сочетаются современные удобства и решения.

Полулюкс за 275 евро в новогоднюю ночь порадует вас антикварной мебелью и террасой.

Villa Ammende Restaurant and Hotel ФОТО: Booking.com

А теперь предлагаем вам посмотреть на самые дешевые предложения от эстонских отелей.

1. Давно не были в Нарве? Отметьте там свой Новый год! Отель Inger с бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в центре Нарвы, в нескольких минутах ходьбы от Нарвского замка и бастионов XVII века.

Отель Inger ФОТО: Booking.com

Бюджетный номер с двумя отдельными кроватями вам обойдется в 30 евро за новогоднюю ночь.

2. Вилла Eeden с расположена в центре Пярну. Расстояние до залива Пярну составляет 2 км.

В ресторане Paradiis подают блюда традиционной эстонской и интернациональной кухни. Кроме того, зимой гости смогут пообедать в уютной столовой с камином.

Отметить там Новый год стоит всего 35 евро.

Вилла Eeden ФОТО: Booking.com

3. Отель Privat расположен в тихом районе Пирита, в 10 км от центра Таллина. Поездка от отеля Privat до Таллиннской телебашни и Ботанического сада занимает 5 минут, а до Центра парусного спорта — 10 минут.

Отель Privat ФОТО: Booking.com