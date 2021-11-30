Елка за три тысячи и игрушка за 150 евро: где в Таллинне продают самые дорогие новогодние украшения

На еловых ветвях будут прекрасно смотреться игрушки от фирмы Swarovski. У них вы можете купить стеклянные звездочки начиная от ста евро.
А украсить новогоднюю ель поможет стеклянный шпиль за 115 евро, декорированный вручную кристаллами Сваровски.
Если на выбор ели и украшений у вас совсем нет времени, а вы хотите роскошного праздника — то вам в магазин Astieks, который находится на Кентманни, 6.
Этот магазин известен тем, что вы можете купить у них елку, украшенную игрушками бельгийской фирмы Goodwill. Стоит это удовольствие от двух до трех тысяч евро, в зависимости от количества украшений.
Еще дорогое убранство для дома вы можете найти в фирме Villeroy & Boch, например, за 259 евро можно купить фарфоровый Полярный экспресс с тремя чайными свечами.
Или музыкальную елочку на стол за 194 евро.
А сколько денег готовы потратить вы на новогодние украшения? Пишите в комментариях!