Елка за три тысячи и игрушка за 150 евро: где в Таллинне продают самые дорогие новогодние украшения

На еловых ветвях будут прекрасно смотреться игрушки от фирмы Swarovski. У них вы можете купить стеклянные звездочки начиная от ста евро.

Такая звездочка за 115 евро сможет стать отличным подарком на Новый год ФОТО: Ремо Тынисмяэ

А украсить новогоднюю ель поможет стеклянный шпиль за 115 евро, декорированный вручную кристаллами Сваровски.

Елке с таким шпилем будут завидовать все ваши друзья! ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Если на выбор ели и украшений у вас совсем нет времени, а вы хотите роскошного праздника — то вам в магазин Astieks, который находится на Кентманни, 6.

Бельгийский конь за 25 евро ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Этот магазин известен тем, что вы можете купить у них елку, украшенную игрушками бельгийской фирмы Goodwill. Стоит это удовольствие от двух до трех тысяч евро, в зависимости от количества украшений.

Такая елка влетит вам в копеечку! ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Есть и белая елка с экзотическими птицами ФОТО: Ремо Тынисмяэ

Еще дорогое убранство для дома вы можете найти в фирме Villeroy & Boch, например, за 259 евро можно купить фарфоровый Полярный экспресс с тремя чайными свечами.

Полярный экспресс Деда Мороза украсит ваш праздничный стол ФОТО: Lartusi.ee

Или музыкальную елочку на стол за 194 евро.

Музыкальная елочка создаст неповторимую атмосферу Рождества ФОТО: Lartusi.ee