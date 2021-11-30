Симптомы «омикрон»-коронавируса, которые не стоит игнорировать даже вакцинированным

Тем не менее, пока у ученых мало данных для дополнительных исследований, а, соответственно, нет и заключения, вакцинация, ревакцинация и личная гигиена — лучшие способы избежать заболевания. Но один важный нюанс специфики «омикрона» все-таки известен — даже если вы вакцинированы, внимательно следите за симптомами простуды, они могут оказаться совсем не простудой.

«Если вы сделали прививку и начали часто чихать или кашлять без объяснения причин, вам следует оставаться дома и пройти тест на COVID, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвергаются высокому риску заболевания», — приводит слова разработчиков приложения ZOE COVID издание Express, передает 5-tv.ru.

Это приложение направлено на изучение коронавируса — оно позволяет отследить случаи болезни, анализировать симптомы и проводить другую аналитику по этой теме. Его разработчики также напомнили, что чихание и кашель — основные пути распространения вирусов, так что соблюдение простых правил гигиены может спасти вас и ваших близких.