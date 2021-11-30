В Cети появилось видео с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым в инвалидной коляске

Блогер с никнеймом me_nelly_tiktok запечатлела тяжелобольного 83-летнего дизайнера, сидящего в кресле, в окружении братьев Хусаиновых, которые называют себя близкими друзьями знаменитости. По словам автора ролика, мужчины возят Зайцева как манекена на различные мероприятия, зарабатывая деньги на его имени, пишет Lenta.ru.

«Братья Хусаиновы набрали платных участников премии с регионов под соусом престижности мероприятия. Они прямым текстом сказали мне, что это, возможно, последняя премия Зайцева, и их цель собрать побольше денег. (...) Организация на низшем уровне, но пока они могут прикрываться фамилией Зайцева», — пояснила женщина в посте, который стал вирусным и набрал более миллиона просмотров.

Помимо этого, me_nelly_tiktok поделилась еще одним видео, на кадрах которого братья Хусаиновы выводят модельера из зала под руки. «Это ведут Вячеслава Зайцева, который, по видимому, не совсем в курсе, что происходит», — заключила она.

В июне появились подробности о состоянии здоровья Вячеслава Зайцева. Дизайнер посетил светскую вечеринку, которая была организована в честь дня рождения его Дома моды. Сообщалось, что в ресторан мужчину принесли на руках, поскольку он с трудом передвигался из-за болезни. Кроме того, Зайцев не мог самостоятельно принимать пищу, поэтому на ужине его кормили помощники.