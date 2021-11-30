Продюсер рассказал о судьбе шоу «Голос»: «Замены Александру Борисовичу нет»

Более шести лет одной из ключевых фигур проекта был музыкант и композитор Александр Градский. Попасть в его команду мечтали самые талантливые артисты. Завершить съемки десятого сезона шоу мэтр не успел — его не стало в ночь на 28 ноября.

Аксюта отметил, что не видит возможности найти замену Градскому. Однако руководство канала все же намерено довести проект до конца, но пока конкретного решения о том, что будет с шоу, у канала нет.

Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное,

— сказал он в эфире программы «Пусть говорят».

Ранее в Первом канале рассказали, что покажут в эфире выпуски, в которых успел сняться композитор. Остальные эпизоды отснимут уже с тремя наставниками: Леонидом Агутиным, Димой Биланом и Пелагеей.