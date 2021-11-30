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Названы три советские привычки, которые медленно убивают противников прогресса

Хозяйственное мыло. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

До сих пор существует люди, которые считают, что раньше было лучше, а лайфхаки для красоты и здоровья — эффективнее, пишет "Медикфорум".

Якобы сейчас в различные средства добавляют всевозможную химию, вот только раньше она существовала тоже — и была не менее опасной.

Хозяйственное мыло

Умываться и мыться хозяйственным мылом — дело привычное, ведь оно отлично очищает и стоит сущие копейки. Однако на самом деле пользы от такого средства гораздо меньше, чем вреда. Уровень щёлочи в мыле просто заоблачный, а саломас, жирные кислоты, канифоль и натрий способны довести кожу до ужасного состояния. После мытья с хозяйственным мылом есть риск развития различных кожных заболеваний, в том числе и дерматита, пишет Лайф.

Газеты

Использовать газеты в качестве туалетной бумаги, безусловно, очень экономно, однако стоит отказаться от таких способов подправить семейный бюджет. Проблема газет вовсе не в бумаге, а в краске, которую используют при печати. В таких чернилах обычно содержатся вредные хромат и сульфид свинца, которые лучше не наносить на кожу — и тем более на нежные и интимные части тела. Большое количество свинца в организме способствует развитию опухолей.

Одеколон

Одеколон — незаменимая вещь в любом доме времён СССР. Им можно было и прижечь ранку или прыщик, и очистить лицо вместо лосьона, и снять косметику, а после — благоухать. До сих пор у одеколона полно фанатов, но лучше бы им оставить ему лишь пару функций — парфюма и дезинфицирующего средства. Спирт, который в одеколоне содержится в огромном количестве, пересушивает кожу и очень вреден для глаз, а потому его лучше на кожу и тем более лицо не наносить.

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