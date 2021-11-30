Люди с какой группой крови живут дольше остальных

Так, люди с первой группой крови менее всего подвержены серьезным заболеваниям, так как она хорошо защищает организм от всевозможных инфекций. Как следствие, ее обладатели часто живут дольше других.

Носители второй группы имеют предрасположенность к сахарному диабету и частым простудам. У третьей группы крови высок риск онкологии, они часто болеют ангиной и отитом. Люди с четвертой группой легче подвергаются различным инфекциям и страдают пороком сердца.

Также в научном медицинском сообществе бытует мнение, что кровь в большей степени определяет характер и индивидуальные особенности человека. Например, в Японии работодатель на собеседовании может, помимо резюме и характеристик, запросто попросить предоставить информацию о группе крови кандидата.