Член Рийгикогу Мартин Репинский подрабатывает таксистом в Таллинне
В понедельник член Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) объявил в передаче Ringvaade, что стал водителем такси Bolt.
В понедельник член Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) объявил в передаче Ringvaade, что стал водителем такси Bolt.
«Я много ездил как клиент Bolt и подумал, что хотел бы увидеть, как это выглядит изнутри, – объяснил Мартин Репинский, который решил побыть таксистом. – В настоящее время возникают моменты, когда хочется общаться с людьми и это прекрасная возможность».
Репинский, который уже пять дней водит такси и обслужил 120 клиентов, сказал, что были различные реакции: «Некоторые спрашивают, на самом ли деле это вы?» По словам политика, с клиентами у него были как дебаты, так и дискуссии о политике: «Были предложения относительно того, что мы могли бы сделать по-другому и так далее».
По словам депутата, пока все складывается хорошо: «Люди позитивны и относятся хорошо». Однако он также указал на самые приятные моменты этой работы: «Самые неприятные моменты были в пятницу вечером, когда выпивается слишком много алкоголя. Тогда машина пахнет не лучшим образом... но клиентов не выбирают».
Неужели зарплаты депутата не хватает? «Заработок действительно довольно высок, но денег никогда не бывает слишком много, – признал политик, заявив, что все, что он зарабатывает, идет на инвестиции. – Я поставил такую цель».
«Сразу скажу, что я не получаю компенсации по автолизингу», – поспешно сказал Репинский.
Помимо того, что в Bolt можно хорошо зарабатывать, он также уже получил чаевые – пять евро.
Спикер Рийгикогу Юри Ратас пока не знает о подработке Репинского. «Вероятно, он узнает об этом из телепередачи», – признался депутат.