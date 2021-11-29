Член Рийгикогу Мартин Репинский подрабатывает таксистом в Таллинне

«Я много ездил как клиент Bolt и подумал, что хотел бы увидеть, как это выглядит изнутри, – объяснил Мартин Репинский, который решил побыть таксистом. – В настоящее время возникают моменты, когда хочется общаться с людьми и это прекрасная возможность».

Репинский, который уже пять дней водит такси и обслужил 120 клиентов, сказал, что были различные реакции: «Некоторые спрашивают, на самом ли деле это вы?» По словам политика, с клиентами у него были как дебаты, так и дискуссии о политике: «Были предложения относительно того, что мы могли бы сделать по-другому и так далее».

По словам депутата, пока все складывается хорошо: «Люди позитивны и относятся хорошо». Однако он также указал на самые приятные моменты этой работы: «Самые неприятные моменты были в пятницу вечером, когда выпивается слишком много алкоголя. Тогда машина пахнет не лучшим образом... но клиентов не выбирают».

Мартин Репинский стал таксистом ФОТО: Kuvatõmmis

Неужели зарплаты депутата не хватает? «Заработок действительно довольно высок, но денег никогда не бывает слишком много, – признал политик, заявив, что все, что он зарабатывает, идет на инвестиции. – Я поставил такую ​​цель».

«Сразу скажу, что я не получаю компенсации по автолизингу», – поспешно сказал Репинский.

Помимо того, что в Bolt можно хорошо зарабатывать, он также уже получил чаевые – пять евро.