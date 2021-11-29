За месяц до смерти Александр Градский женился
Гражданская супруга музыканта могла остаться без ничего.
Гражданская супруга музыканта могла остаться без ничего.
Изначально сообщалось, что музыканта похоронят на Кузьминском кладбище. Прощание с Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».
СМИ выяснили, кому может достаться многомиллионное наследство Александра Градского. Ранее сообщалось, что музыкант мог оставить без всего свою гражданскую жену Марину Коташенко. Отношения с возлюбленной Градский отказывался регистрировать. Но, по данным МК, все же после перенесенного в октябре коронавируса Градский решился на брак. Он успел зарегистрировать отношения, это подтверждают инсайдеры журналистов.
В браке с Коташенко у Градского родилось двое сыновей. Сейчас младшим детям музыканта – 7 и 3 года.
Также у Александра Градского за 72 года жизни родилось еще двое детей. В 1981 году у него появился на свет сын Даниил Градский, в 1986 году – дочь Мария Градская. В браке с уроженкой Украины Градский прожил последние 17 лет, он обеспечивал семью всем необходимым.