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За месяц до смерти Александр Градский женился

Александр Градский и Марина Коташенко. ФОТО: скриншот с youtube.com

Гражданская супруга музыканта могла остаться без ничего.

Родные Александра Градского выразили желание похоронить музыканта не с его родителями, а на престижном кладбище Москвы – на Ваганьковском.

Изначально сообщалось, что музыканта похоронят на Кузьминском кладбище. Прощание с Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».

СМИ выяснили, кому может достаться многомиллионное наследство Александра Градского. Ранее сообщалось, что музыкант мог оставить без всего свою гражданскую жену Марину Коташенко. Отношения с возлюбленной Градский отказывался регистрировать. Но, по данным МК, все же после перенесенного в октябре коронавируса Градский решился на брак. Он успел зарегистрировать отношения, это подтверждают инсайдеры журналистов.

Марина Коташенко ФОТО: Фейсбук

В браке с Коташенко у Градского родилось двое сыновей. Сейчас младшим детям музыканта – 7 и 3 года.

Также у Александра Градского за 72 года жизни родилось еще двое детей. В 1981 году у него появился на свет сын Даниил Градский, в 1986 году – дочь Мария Градская. В браке с уроженкой Украины Градский прожил последние 17 лет, он обеспечивал семью всем необходимым.

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