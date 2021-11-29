За месяц до смерти Александр Градский женился

Родные Александра Градского выразили желание похоронить музыканта не с его родителями, а на престижном кладбище Москвы – на Ваганьковском.

Изначально сообщалось, что музыканта похоронят на Кузьминском кладбище. Прощание с Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл».

СМИ выяснили, кому может достаться многомиллионное наследство Александра Градского. Ранее сообщалось, что музыкант мог оставить без всего свою гражданскую жену Марину Коташенко. Отношения с возлюбленной Градский отказывался регистрировать. Но, по данным МК, все же после перенесенного в октябре коронавируса Градский решился на брак. Он успел зарегистрировать отношения, это подтверждают инсайдеры журналистов.

Марина Коташенко ФОТО: Фейсбук

В браке с Коташенко у Градского родилось двое сыновей. Сейчас младшим детям музыканта – 7 и 3 года.