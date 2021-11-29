«Двери закрылись и я не смог выйти на нужной остановке»: житель Эстонии был вынужден ехать до другого города из-за того, что не успел выйти из поезда

В поезде, который отправлялся из Тарту в Таллинн в воскресенье утром, был мужчина, который провожал свою жену и ребенка. Убедившись, что с семьей все в порядке, он сам пытался сойти с поезда. Однако двери закрылись, зеленая кнопка отпирания двери перестала работать, и поезд тронулся. Мужчине пришлось ехать в Йыгева, где он сошел с поезда.

С одной стороны, такой случай можно считать своеобразным приключением. С другой - подобное может вызвать недовольство, ведь со следующей остановки нужно возвращаться домой. И в-третьих, если бы, например, в машине ждал другой ребенок, ситуация была бы совсем плохой.

«Двери закрылись, и я не смог выйти на нужной остановке!» - подумал пассажир. Если такое случается, как должна передаваться информация в поезде? Elu24 обратился за разъяснениями к Катрин Кулдеркнуп, менеджеру по связям с общественностью Elron.

Что делать пассажиру в ситуации, когда двери закрываются и невозможно выйти на нужной остановке?

«В этой ситуации пассажир действительно должен был нажать кнопку SOS, которая предназначена для использования в экстренных ситуациях, например, когда человек не смог выйти из поезда. При нажатии кнопки SOS вызов и соответствующее видео передаются водителю, который может немедленно отреагировать на предоставленную ему информацию. Соответствующие кнопки расположены у всех выходов», - говорит Кулдеркнуп, добавляя: «Когда двери поезда начинают закрываться, раздается громкий звуковой сигнал, который обязательно будет слышен в вагоне».

Кнопка SOS в поезде Elron. ФОТО: Erakogu

Если человек оказался между закрывающимися дверьми, они откроются сами или все равно закроются, и поезд тронется?

«На дверях поезда есть датчики, которые предотвращают закрытие дверей, если, например, между ними находится человек. Поезд с открытыми дверями никогда не начнет движение», - подтверждает Кулдеркнуп.

Лийс (имя изменено, известно редакции), которая ехала из Тарту в Эльва со своим пятилетним сыном, также обратилась к Elu24. Выйдя на остановке в Эльва, ребенок обнаружил, что его новая игрушка осталась в поезде. Мать решила вернуться с ребенком в поезд и забрать игрушку. Когда они начали выходить из поезда, двери закрылись, и поезд тронулся.

Уже ничего не возможно было сделать, ведь кнопка открывания двери больше не работала. Первой реакцией матери было обратиться к продавцу билетов, объяснить ситуацию и узнать, сможет ли она сойти с поезда. Продавец билетов сказал, что им придется ехать до следующей остановки - ничего другого сделать нельзя. «Кнопка SOS работает, только пока поезд находится на платформе», - пояснил продавец.

Стояла зимняя погода, а на улице было уже темно. Лийс до сих пор думает об ужасе, который случился бы, если бы она сказала ребенку: «Пожалуйста, подожди снаружи, я заберу игрушку из поезда». Двери между матерью и ребенком могли закрыться, и маленький ребенок остался бы один на платформе. «В такой ситуации ребенка всегда нужно брать с собой», - убеждена Лийс.