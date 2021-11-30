«Вертинский»: шляпки Анны Михалковой, перевоплощение Алексея Филимонова и роковая красотка Паулина Андреева

29 ноября на Первом канале выходит сериал «Вертинский» — про шансонье Александра Вертинского, которому пришлось пройти через войну, эмиграцию и гонения. В создании проекта принимала участие дочь маэстро, а его авторам пришлось изучить сотни страниц биографических изданий о шансонье и его личных дневников.

Как образ Вертинского подшутил над Филимоновым

Алексей Филимонов в сериале «Вертинский» ФОТО: скриншот с youtube.com

Актер Алексей Филимонов сыграл самого Вертинского. Он ученик одного из лучших театральных педагогов Олега Кудряшова. Все песни в сериале исполнил самостоятельно. «У меня было принципиальное предложение к Дуне Смирновой (режиссер сериала – прим. ред.), что если я буду сниматься, то буду сам петь», — говорит Алексей Филимонов.

В сериале можно будет услышать 10 песен: «Кокаинетка», «То, что я должен сказать», «В степи молдаванской…», «Лиловый негр», «Танго «Магнолия», «Без женщин», «Над розовым морем», «Желтый ангел», «Доченьки», «Я всегда был за тех…».

Алексей Филимонов в сериале «Вертинский» ФОТО: скриншот с youtube.com

Как оказалось, до съемок в «Вертинском» Филимонов не пел 12 лет, поэтому три месяца занимался с педагогом по вокалу Машей Кац. Долго искал свой стиль, потому что не хотел полностью копировать великого шансонье.

Кстати, после съемок в «Вертинском» с Филимоновым произошел интересный случай. Алексей участвовал в пробах в популярный сериал «Грозный». Но в кино его не взяли, так как он настолько вжился в роль Вертинского, что постоянно грассировал. Проще говоря, картавил, изображая французский акцент маэстро.

Как Вертинский влюбился в персонажа Паулины Андреевой

Одну из ролей в сериале сыграла Паулина Андреева. Ей достался образ актрисы немого кино Веры Холодной. Современники отмечали, что у Холодной была сильнейшая энергетика. Одного взгляда на оставшиеся от актрисы фото достаточно, чтобы понять ее искренность и фантастическую харизму.

Алексей Филимонов и Паулина Андреева в сериале «Вертинский» ФОТО: скриншот с youtube.com

— Вертинский посвятил Вере песню «Ваши пальцы пахнут ладаном». А как она к нему относилась?

— Он настолько очаровательный, талантливый… Так красиво врывается в ее жизнь и так органично вписывается в спектакль. В нашем фильме между ними роман неминуем, это, наверное, тот случай, когда по-другому невозможно.

— Удалось ли Алексею передать шарм Вертинского?

— Для Алексея Филимонова – это роль на абсолютное сопротивление. Это сделанный персонаж, начиная от осанки (у Леши не такая осанка в жизни) — до манеры речи. Это абсолютное актерское перевоплощение!

Алексей Филимонов и Паулина Андреева в сериале «Вертинский». ФОТО: скриншот с youtube.com

Михалкова меняла шляпки

Интересно был представлен и образ агента разведки Бурковской (Анна Михалкова). Она четыре раза встречалась с Вертинским в парижском кафе и всегда меняла свой образ.

Анна Михалкова в сериале «Вертинский» ФОТО: скриншот с youtube.com

То она была английской дамой, одетой в жакет из шерсти в мелкую клетку цвета хаки, бежевого и темно-сливового, с бархатным бордовым воротником. То австрийкой в полупальто цвета охры в крупную бордовую клетку с бархатной юбкой, котелком с желтым пером в виде отсыла к тирольской шляпе. То француженкой, выбравшей стильный синий костюм с огромной черной шляпой. То итальянкой — любительницей быстрой езды, представшей в темно-серой юбке-брюках в кожаном черном жакете…

Анна Михалкова в сериале «Вертинский». ФОТО: скриншот с youtube.com

По сценарию, появление Бурковской происходит в Одессе. К ней привозят Вертинского, который уверен, что его ждет казнь. Бурковская оказывается его поклонницей и помогает с билетом на пароход до Константинополя. Позже, в Париже, она советует ему уезжать из страны перед началом беспорядков, и она же помогает ему вернуться в СССР из Шанхая. Бурковская — ключевая фигура в судьбе Вертинского. Она вызывает в нем страх и интерес, она притягательная и пугающая своими тайнами и холодными «мыргающими» глазами.