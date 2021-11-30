Вы точно делаете это неправильно: как хранить картофель, чтобы он не заплесневел и не испортился

Пять советов, чтобы картофель не портился

Выбирайте хороший картофель. Хранение картофеля начинается уже в тот момент, когда вы выбираете его в магазине или на рынке. Ищите овощи без повреждений на кожуре, темных пятен или мягких мест; корнеплоды должны быть равномерной текстуры, неповрежденными и без прозелени, передает RUS TVNET.

Держите его сухим. Хотя может возникнуть соблазн помыть плоды перед хранением, откажитесь от этого. Влага легко пристает к картофельной кожуре, что может создать слишком влажную среду и вызвать резкий запах плесени, испортив сам овощ. Мойте картофель, лишь когда вы планируете его готовить.

Храните правильно. Правильная циркуляция воздуха - один из ключевых факторов, позволяющих сохранять картофель свежим и неповрежденным в течение длительного времени. Картофель часто продают в сетке, которая позволяет воздуху входить и выходить. В противном случае рекомендуется хранить картофель в корзине, деревянном или картонном ящике, который хорошо вентилируется и воздух может свободно циркулировать. Бумажные пакеты - тоже вариант.

Найдите сухое, темное место. Картофель растет под землей и любит условия, как можно более схожие с «домом» - в темноте и прохладе. Оптимальная температура для хранения картофеля - 10-12 градусов, поэтому погреб - идеальное место. Если вам не повезло с погребом, храните картофель в самом темном и прохладном месте. Кладовая, расположенная ближе к внешней стене, рядом с которой нет бытовых приборов, например, плиты или посудомоечной машины, выделяющих тепло во время работы. И самое главное - не храните картошку в холодильнике.