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Сколько тратите вы? Таллиннка на Yоutube рассказывает, в какую сумму обходится ей закупка продуктов на неделю

Яна Итер - автор влога об Эстонии ФОТО: скриншот видео

Таллиннка Яна Итер ведет влог на Youtube , где рассказывает о своей жизни в Эстонии.

По словам Яны, «канал ориентирован на русскоязычную аудиторию, это видеоблог (влог) о реальной жизни простой семьи из Эстонии. Видео выходят каждый день. На канале есть рубрики о рецептах и о поделках, о магазинах, ценах, обзоры продуктов, обзоры интересных событий и мероприятий, ярмарки, выставки, путешествия, театры, дачная жизнь и многое другое».

Предлагаем вам посмотреть видео про цены на продукты!

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