Рождественский ужин по-эстонски: ТОП-11 мест по всей стране

Эстонский образ жизни прочно связан со сменой сельскохозяйственных сезонов. Летом эстонцы ходят по лес по ягоды, а осенью собирают урожай фруктов, овощей, зерна, корнеплодов и грибов. Все эти продукты, а также мясо с ферм и охотничьих угодий, солятся, маринуются, коптятся и сохраняются до зимы. С тех пор как повсюду появились супермаркеты, делать домашние заготовки самому стало необязательно. Тем не менее, этой традиции еще следуют в деревнях, а модные повара всячески способствуют ее возрождению, пишет Visitestonia.com.

Зимние блюда хорошо насыщают и помогают не замерзнуть в холодную погоду. Рождественские блюда не являются исключением: это кровяная колбаса, холодец, кислая капуста, салат из тыквы, печеная картошка и свинина. Приготовление традиционного хлеба и пряников – отличное развлечение для всей семьи. На праздничном столе всегда можно найти яблоки и мандарины.

Сам рождественский ужин устраивают в Сочельник, или в ночь перед Рождеством. Это важное семейное празднество, зародившееся еще в языческие времена. Чтобы обеспечить себе хороший урожай на следующий год, эстонцы подавали к столу семь, девять или даже двенадцать блюд. Еда оставляли на всю ночь, а заглядывать под стол запрещалось – считалось, что это священное место, где обитают духи, поэтому оброненные куски там и оставались.

Где поужинать?

В этих ресторанах можно устроить себе рождественский ужин – прямо как в настоящем эстонском доме. Кстати, в 2020 году Таллинн был назван одним из самых безопасных направлений для путешествий в Рождество.

Рождественский ужин из нескольких блюд в ресторане Olde Hansa подают с середины ноября по января: в меню входит медвежатина, лесной кабан и лосиные колбаски.

В ресторан OKO на живописном пляже Хаабнеэме можно попробовать закуски, приготовленные методом слоуфуд. Такие приятно разделить с друзьями!

В меню Veer Kitchen Bar соединились традиции эстонской кухни и современные кулинарные технологии.

Интерьер и меню Kaerajaan вдохновлены традиционной эстонской культурой, но настроены на современный лад. Приходите ужинать с видом на рождественскую Ратушную площадь в Таллинне!

Farm, один из лучших ресторанов страны, предлагает местные продукты отличного качества, приготовленные настоящими мастерами.

Ресторан Cher Ami, расположенный в знаменитом замке Кейла-Йоа, предлагает блюда французской и русской императорской кухни.

Повара Kuldse Notsu Kõrts в Таллинне передают рецепты из поколения в поколение, чтобы готовить идеальные сыры и колбасы.

Кафе Kroon в Пярну было создано еще во время хождения эстонской кроны: здесь подают местные хиты, такие как запеченную свинину, тушеную капусту и картофельный салат.

На мызе Põhjaka между Таллинном и Тарту готовят из натуральных продуктов и делают это замечательно: ресторан регулярно входит в список лучших.

Ресторан Saka Cliff Hotel находится на ответном утесе над морем и предлагает изысканные ужины.

В тартуской таверне Hansa Tall, построенной в ганзейском стиле, можно устроить уютный средневековый ужин.