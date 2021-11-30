«Красавица невероятная»: как сейчас выглядит дочь Седоковой, которую скрывают за границей

Анна Седокова периодически показывает наследников на своей странице в Instagram, но фотографии ее второй дочери настоящая редкость. Дело в том, что после развода Максим Чернявский позаботился о том, чтобы разлучить экс-жену с их дочерью. Сейчас Моника живет вместе с отцом в США. Примечательно, что после судебного запрета Седоковой нельзя показывать публике девочку.
Именно поэтому новая публикация нынешнего мужа Анны Яниса Тиммы привлекла внимание общественности, ведь на снимке он вместе с женой позирует с ее детьми. В том числе и с Моникой. И за то время, что поклонники Седоковой не имели возможности видеть ее младшую дочь, та сильно подросла. К слову, свой новый пост Янис посвятил любимой жене в честь Дня матери.
У нас до сих пор нет фотографии, на которой мы все вместе, и даже эта фотография – еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз на другом конце света кого-то не хватает. Но я хочу сказать, что Анна Седокова – одна из лучших. Твоя страсть и воля показать и дать детям лучшую жизнь невероятны. Всегда оставайся такой, потому что я уверен, что еще больше впереди,
— обратился спортсмен к Седоковой.
Поклонники Седоковой и ее мужа сразу же отметили, как изменилась Моника. Одни пользователи Instagram заявили, что девочка растет маминой копией. Другие же просто выразили радость, что певица смогла провести время в кругу всех своих детей.
«Как красиво»; «Как выросла Моника, просто обалдеть»; «Наконец-то, все дети вместе, не хватает вашего малыша»; «Моника какая красавица невероятная»; «Моника безумно красивая»; «Моника – это маленькая Аня», — пишут подписчики мужа Седоковой.
Примечательно, что после поста Яниса интернет-пользователи начали подозревать Анну в новой беременности. На фотографии действительно нельзя детально рассмотреть фигуру Седоковой, чтобы понять, насколько эти домыслы правдивы. Однако сама исполнительница ранее признавалась, что хочет родить от Тиммы.