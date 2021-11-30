«Красавица невероятная»: как сейчас выглядит дочь Седоковой, которую скрывают за границей

У нас до сих пор нет фотографии, на которой мы все вместе, и даже эта фотография – еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз на другом конце света кого-то не хватает. Но я хочу сказать, что Анна Седокова – одна из лучших. Твоя страсть и воля показать и дать детям лучшую жизнь невероятны. Всегда оставайся такой, потому что я уверен, что еще больше впереди,