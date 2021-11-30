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«Красавица невероятная»: как сейчас выглядит дочь Седоковой, которую скрывают за границей

Анна Седокова ФОТО: Инстаграм

У Анны Седоковой подрастает трое детей. Старшая дочь Алина родилась в первом браке звезды со спортсменом Валентином Белькевичем. Наследница Моника появилась на свет, когда Анна была замужем за бизнесменом Максимом Чернявским. Об отце единственного сына Седоковой Гектора так до сих пор ничего и неизвестно, пишет Экспресс газета.

Анна Седокова периодически показывает наследников на своей странице в Instagram, но фотографии ее второй дочери настоящая редкость. Дело в том, что после развода Максим Чернявский позаботился о том, чтобы разлучить экс-жену с их дочерью. Сейчас Моника живет вместе с отцом в США. Примечательно, что после судебного запрета Седоковой нельзя показывать публике девочку.

Именно поэтому новая публикация нынешнего мужа Анны Яниса Тиммы привлекла внимание общественности, ведь на снимке он вместе с женой позирует с ее детьми. В том числе и с Моникой. И за то время, что поклонники Седоковой не имели возможности видеть ее младшую дочь, та сильно подросла. К слову, свой новый пост Янис посвятил любимой жене в честь Дня матери.

У нас до сих пор нет фотографии, на которой мы все вместе, и даже эта фотография – еще не все. Это самое близкое, что у нас есть. Каждый раз на другом конце света кого-то не хватает. Но я хочу сказать, что Анна Седокова – одна из лучших. Твоя страсть и воля показать и дать детям лучшую жизнь невероятны. Всегда оставайся такой, потому что я уверен, что еще больше впереди,

— обратился спортсмен к Седоковой.

Поклонники Седоковой и ее мужа сразу же отметили, как изменилась Моника. Одни пользователи Instagram заявили, что девочка растет маминой копией. Другие же просто выразили радость, что певица смогла провести время в кругу всех своих детей.

«Как красиво»; «Как выросла Моника, просто обалдеть»; «Наконец-то, все дети вместе, не хватает вашего малыша»; «Моника какая красавица невероятная»; «Моника безумно красивая»; «Моника – это маленькая Аня», — пишут подписчики мужа Седоковой.

Примечательно, что после поста Яниса интернет-пользователи начали подозревать Анну в новой беременности. На фотографии действительно нельзя детально рассмотреть фигуру Седоковой, чтобы понять, насколько эти домыслы правдивы. Однако сама исполнительница ранее признавалась, что хочет родить от Тиммы.

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