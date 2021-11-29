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Керсти Кальюдайд: в молодости я много месяцев копила на холодильник

Kersti Kaljulaid ja Juku-Kalle. Pilt on mustvalge, Kuku Klubi tegelikult ei ole ФОТО: Mark Raidpere foto

Все мы знаем сказку про Золушку, карета которой ровно в полночь превратилась в тыкву. Керсти Кальюлайд занимала пост президента пять лет, и ее карета тоже стала тыквой. Пришло время, когда больше никто не открывает ей двери машин, но в то же время у нее появилось больше свободы. Так, Юку-Калле Райд пригласил Керсти Кальюдайд в клуб Kuku, чтобы отпраздновать ее освобождение.

Для вас очень странно сейчас жить после президентства, когда больше никто не открывает вам двери машин, за вами не гонится стадо охранников?

У меня есть телохранитель (смеется экс-президент Эстонии). У меня тоже есть водитель, но я прекрасно умею открывать и закрывать двери машины самостоятельно. И даже водить машину умею. Все эти навыки сохранились. С сегодняшней рабочей нагрузкой я могу справиться и с меньшей помощью, пишет Elu24.ee.

Я знаю, как-то давно ты копила деньги на холодильник?

Я ждала второго ребенка и решила, что к моменту рождения Сийма в доме должен быть холодильник.

А до появления холодильника ты хранила продукты за окном?

На моей кухне на улице Пуйестеэ зимой было так холодно, что не было необходимости в холодильнике. Скорее, эту кухню можно было использовать как холодильник, но только зимой. Но Сийм родился весной... Духовки тоже не было. Я все еще умею готовить в дровяной печи, отодвигаю угли и делаю блюдо для запекания или крендель.

Когда-то ты также говорила мне, что была абсолютно недовольна советской школой.

А ты был доволен? Конечно, я не была довольна. Я же недостаточно послушная девочка в белых гольфах!

Школа была первым местом, где заработал советский репрессивный аппарат. Если вам ясно дали понять, что ваши аргументы или ваше желание обсудить ничего не стоят, молчите и делайте, как они говорят. Уже в первом классе, в конце сентября, я поняла, что не хочу туда ходить. И заявила родителям, что возвращаюсь в детский сад.

А что ты будешь делать сейчас дальше?

Теперь, когда моя карета стала тыквой? Хочу делать крутые вещи с хорошими людьми. Будь то борьба с насилием или работа с людьми с особыми потребностями. И я также обязана отстаивать права женщин и детей - и не только здесь, в Эстонии, но и во всем мире.

Целиком интервью можете прочитать ЗДЕСЬ!

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