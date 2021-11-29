Кибермошенники нанесли ущерб эстонскому мужчине в размере 36 000 евро

26 ноября было возбуждено дело, в ходе которого неизвестные люди из неизвестной компании связались в августе с мужчиной средних лет и предложили возможность заработать, инвестируя в криптовалюты. Мужчина переводил деньги в предполагаемой инвестиционной среде, позже были снова запрошены переводы, чтобы сохранить вложения, что мужчина и сделал. Мужчина также предоставил доступ к своему компьютеру через приложение AnyDesk, через которое незнакомые люди подавали заявки на дополнительные кредиты. На сегодняшний день ущерб, нанесенный мужчине, составил почти 36 000 евро, и переведенные деньги не подлежат возмещению. Точные обстоятельства дела выясняются.

Ведущий следователь Дан-Кристьян Топс говорит, что только в сентябре полиция зарегистрировала 32 мошенничества по всей Эстонии, связанных с инвестициями, и с общим убытком более 355 000 евро. «Существуют различные оправдания и способы общения с людьми с целью такого мошенничества - кто-то предлагает инвестиционные возможности, кто-то жалуется на свою печальную судьбу, трудную жизнь и ситуацию», - объясняет Топс.

Некоторое время назад это было обычным делом звонить по телефону и предлагать инвестиционные возможности и быструю окупаемость. Однако теперь люди находят такие инвестиционные предложения в Интернете сами или связываются с ними через социальные сети или другие коммуникационные платформы. «Они начинают общаться друг с другом, и поначалу тема разговора может не касаться инвестирования вовсе, но как только будут установлены доверительные отношения, разговоры также перейдут к деньгам и инвестициям. А поскольку доверительные отношения уже установлены на основе других тем, также легче доверять незнакомцу на другой стороне экрана, когда речь идет о деньгах и инвестициях», - объясняет ведущий следователь причины мошенничества.

«Однако это обманчивое доверие, и прежде чем размещать где-либо личные данные, следует пообщаться с людьми, которые действительно кое-что об этом знают, или посоветоваться с членами семьи. Во многих случаях побочная линия может вернуть вас к реальности и помочь вам более четко понять ситуацию. «Вы не должны слишком легко передавать кому-либо свои пароли или другие коды аутентификации или вводить их на подозрительных платформах», - подчеркивает он.

По словам ведущего исследователя Топса, прием звонка, обещающий быстрое обогащение или неожиданную возможность заработать, должен быть решительно прекращен. «То же касается и общения в Интернете с незнакомыми людьми. Если начнут запрашивать PIN-коды или другие личные данные, которыми можно воспользоваться, общение также необходимо прекратить».

Телефонное мошенничество - это глобальное преступление, и почти все европейские страны вместе борются с ним. «В случае такого мошенничества преступники обычно находятся за границей, а жертвы есть по всему миру. Мошенники обычно не нападают на людей в той же стране, что и они, поскольку это увеличивает вероятность того, что они быстро привлекут внимание полиции. Вместо этого мошеннические звонки направляются за границу, где полиция сотрудничает на международном уровне с несколькими другими странами для разрешения дел, а расследование может занять очень много времени», - признает он.

Мошенники, которые звонят эстонцам, в основном говорят по-русски, но есть и англоязычные мошенники. «Как правило, мошенники не говорят по-эстонски, а на просьбу говорить по-эстонски звонок заканчивается», - добавляет Топс.