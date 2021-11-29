Российские звезды отказались сдавать кровь для Хлебниковой

По словам музыканта Александра Белова, среди тех, кто сдавал кровь для Хлебниковой, не оказалось ни одного артиста. Об этом он рассказал в эфире НТВ.

Он отметил, что, по словам хирурга, сейчас главой помощью для Хлебниковой станет донорская кровь, пишет TopNews.ru.

«Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь», – возмущается музыкант.

Белов предположил, что российские звезды лишь «сочувствовали» Марине Хлебниковой в медиапространстве.

Также музыканта удивили слухи о том, что в крови артистки якобы обнаружили алкоголь.

По некоторым данным, сейчас состояние Хлебниковой стабильное, хоть и тяжелое. «В тестовом режиме» ее время от времени отключают от аппарата ИВЛ.