«Слушал черт знает кого»: Якубович рассказал, что заставило его сделать прививку от Covid-19

Телеведущий Леонид Якубович рассказал о том, как отношение к ковиду его друга и коллеги Бориса Грачевского повлияло на него самого. Об этом он поведал в беседе с латвийским журналистом и ученым Константином Ранксом на YouTube-канале «И грянул Грэм».