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«Слушал черт знает кого»: Якубович рассказал, что заставило его сделать прививку от Covid-19

Леонид Якубович ФОТО: Кадр из видео

Телеведущий Леонид Якубович рассказал о том, как отношение к ковиду его друга и коллеги Бориса Грачевского повлияло на него самого. Об этом он поведал в беседе с латвийским журналистом и ученым Константином Ранксом на YouTube-канале «И грянул Грэм». 

По словам Якубовича, Грачевский недооценивал вирус и не слушал компетентных врачей, пишет RUS TVNET.

«Мы с Борькой дружили лет 30, наверное. Я вакцинировался после смерти Грачевского. Он очень снисходительно относился к вирусу. Даже когда был известен диагноз, он все равно слушал черт знает кого, кто по телефону советовал ему лечиться таблетками», - рассказал Леонид Аркадьевич.

Также в интервью «И грянул Грэм» 76-летний Якубович рассказал о том, как в период пандемии потерял очень близких ему людей. Телеведущий послал к черту политику, которая препятствует борьбе с пандемией и не допускает широкого выбора вакцин различных производителей.

Видео: Леонид Якубович в программе «И грянул Грэм»

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