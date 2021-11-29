«Слушал черт знает кого»: Якубович рассказал, что заставило его сделать прививку от Covid-19

По словам Якубовича, Грачевский недооценивал вирус и не слушал компетентных врачей, пишет RUS TVNET.
«Мы с Борькой дружили лет 30, наверное. Я вакцинировался после смерти Грачевского. Он очень снисходительно относился к вирусу. Даже когда был известен диагноз, он все равно слушал черт знает кого, кто по телефону советовал ему лечиться таблетками», - рассказал Леонид Аркадьевич.
Также в интервью «И грянул Грэм» 76-летний Якубович рассказал о том, как в период пандемии потерял очень близких ему людей. Телеведущий послал к черту политику, которая препятствует борьбе с пандемией и не допускает широкого выбора вакцин различных производителей.
Видео: Леонид Якубович в программе «И грянул Грэм»