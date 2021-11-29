Десятилетнюю россиянку наградили на международном фестивале PÖFF в Таллинне

25-й Таллинский международный кинофестиваль «Темные ночи», относящийся к классу «А», стал счастливым для юной российской актрисы Софии Круговой. Она отмечена наградой за лучшую женскую роль, которую сыграла в картине «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова. Спецприза в конкурсе молодежных и детских фильмов удостоено «Межсезонье» Александра Ханта о трагедии псковских подростков 2016 года.

В формулировке международного жюри говорится, что Софию отметили «за умилительно бравурную и осознанную игру — юная актриса смогла удержать позиции в звездном составе больших мастеров комедии». А складывалось все непросто. Юную актрису искали целый год. Ради этого проехали множество городов, отсмотрели около тысячи девочек. В итоге Кирилл Соколов нашел свою героиню в Инстаграме. Тогда Соне было 10 лет. Она — модель и цирковая актриса. У нас была возможность познакомиться с ней на «Кинотавре». Соня, несмотря на юный возраст, оказалась очень самостоятельной и рассудительной. Она прекрасно и без всякого волнения общалась с кинематографистами и журналистами. Было ощущение, будто у нее уже несколько картин за плечами. Но оказалось, что это дебют. «Я — певица, пела в цирке, играла там роли. У меня очень интересная жизнь», — рассказала нам София Кругова.

Девочке пришлось на съемочной площадке взять в руки пистолет, спасаясь от погони родственников. Чтобы все получилось как надо и ребенок не был травмирован, с юной актрисой в течение двух недель работали специально приглашенный коуч и исполнительница роли ее мамы — актриса Виктория Короткова. Зрителю иной раз тревожно за ребенка, а Соня восприняла все как игру.

Кирилл Соколов — ученик Владимира Хотиненко и уже хорошо известен по своему дебюту «Папа, сдохни!». А его второй фильм «Оторви и выбрось» вполне можно было бы назвать «Мама, сдохни!». На «Кинотавре» Кирилла называли русским Тарантино, но оказалось, он исповедует совсем другую философию, ценит «терапию через юмор» и умение посмеяться над собой. В основе его фильма — эпизод из детства актрисы Виктории Коротковой, которую мама украла у бабушки. И здесь происходит примерно то же самое. Выйдя из тюрьмы, героиня забирает десятилетнюю дочь у своей матери, которую отважно сыграла Анна Михалкова. Фильм лихой и абсолютно вроде бы не реальный, но его персонажи узнаваемы и напоминают некоторых наших соотечественников. За юную девочку идет бойня, кровавая и бессмысленная настолько, что становится смешно. Люди не могут между собой договориться и калечат своих близких. В общем, адская семейка.