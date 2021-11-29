Тимати похвастался новой машиной за 871 тысячу евро

38-летний музыкант купил винтажный Mercedes-Benz 300SL серебристого цвета с красным салоном. Он не раскрыл подробности комплектации машины. Стоимость подобного спорткара начинается как минимум от миллиона долларов. Например, в июле аналогичный Mercedes продали за 1,3 миллиона долларов.

Известно, что Mercedes-Benz 300SL — первый спортивный автомобиль торговой марки Mercedes-Benz послевоенного периода, производство которого началось в 1955 году. В сторис Тимати подчеркнул, что планирует ездить на автомобиле только в летнее время. «Чутка прогадал с сезоном», — написал он, похваставшись роскошной покупкой перед поклонниками, пишет Lenta.ru.