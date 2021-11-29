Известный эстонский блогер стриптизеру-насильнику Джастину: «попробуй сам себя ударить кулаком по лицу»

«Жестокие мужчины - это кусок дерьма. Сегодняшний Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин служит тому напоминанием. И я говорю это только потому, что хочу, чтобы ты знал, что я знаю. Конечно, я не единственная, кто это понимает, но, по крайней мере, я первая, кто осмелился сказать это публично, потому что я не боюсь тебя. Такие мужчины с маленьким эго - показывают свою крутизну за счет унижения маленьких женщин, но, к счастью, я - пожилая женщина, которую не особо волнуют твои угрозы. Ты также можешь забыть об угрозах подать в суд. Даже не хочу слушать. Может быть, лучше спросим полицию, почему они четыре раза были вызваны к вам по твоей вине? Или спросим твоих родителей, как ты относился к своим бывшим девушкам? Доказательств так много, что нет смысла клеветать», - пишет возмущенный блогер в поддержу Трийну Лийс.