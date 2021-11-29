Похудевший Григорий Лепс ужаснул шрамами на голове

Григорий Лепс — не частый гость светских мероприятий, как правило, он посещает вечеринки только близких друзей. В конце прошлой недели 59-летний музыкант вместе со старшей дочерью Ингой заглянул на премьеру фильма «Бумеранг» Петра Буслова. Сложно было не обратить внимание на то, как певец похудел, а также… на свежие шрамы, опоясывающие его затылок. В социальных сетях тут же появились десятки предположений о природе их происхождения, включая, в том числе возможную серьезную болезнь.

«Со здоровьем у Григория Викторовича все в порядке, беспокоиться не о чем, — рассказали «СтарХиту» в окружении Лепса. — Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем, не в первый раз: ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы. Но что делать, артисту ведь важно хорошо выглядеть и поддерживать себя в форме!»

Что касается похудения, то это — результат правильного образа жизни, который Григорий ведет уже несколько лет. Сейчас певец при росте 180 см весит около 75 килограммов. В свободное время он занимается плаванием и много ходит пешком — к примеру, во время отдыха в Италии преодолел более 50 километров за девять часов.

Главный же рецепт сбрасывания лишнего веса Лепса прост — не есть на ночь и в принципе не переедать. Раньше музыкант часто выходил на сцену с пустым желудком, чтобы чувствовать легкость. Но зато после концерта восполнял потерянные калории плотным ужином, как следствие — плохо спал. Но смог найти компромисс с организмом.

Кроме того, в последние годы Григорий Викторович практически не употребляет спиртные напитки. Сначала бросил пить на спор, поставив на кон крупную сумму денег, а потом решил, что свое уже выпил. «Пьяным я бываю в крайней степени редко. Может, раз в два года, раз в год. Мне уже не очень можно, пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами. Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить», — отметил он в одном из интервью.