Видео с пьяным Биланом появилось в Сети

В распоряжении Telegram-канала Mash появилось видео инцидента. На записи видно, как артист шатается на сцене и едва может говорить, при этом речь получается это у него невнятной.

После концерта Билан решил записать целый ряд сториз в Инстаграме, где признал, что действительно напился, а также будучи в состоянии алкогольного опьянения продолжил свои исповедь перед поклонниками.

В частности, он подчеркнул, что в настоящий момент не спал уже порядка трех суток из-за напряженного графика съемок и выступлений. Это, видимо, и повлияло на его моральное истощение. Кроме того, на состоянии певца сказалось и приближающееся сорокалетие. «Я в состоянии высечения искр. У меня 40 лет на носу. Меня ваще очень колбасит», – говорит Билан.

Также Билан отметил, что у него есть только два секрета, но он их не скажет, а также попросил прощение у своих подписчиков. Многие знакомые призывали его удалить все «пьяные» сториз, однако он не стал этого делать. И признания полились рекой дальше, хотя Билан и отметил, что «завтра будет стыдно». В частности, он пояснил, что отказывал многим в интервью. «Но Я Вам верю. Я ни одного гива не сделал за деньги, потому что я вам верю, я дорожу вашим внимание», – говорит Билан, продолжив, – «Самое плохое, что я могу сделать – просто напиться. Спасибо».

На утро Билан уже протрезвел и никак не прокомментировал свое ночное излияние.