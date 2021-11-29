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Умер креативный директор Louis Vuitton и создатель Off-White Вирджил Абло

Вирджил Абло ФОТО: Jamie McCarthy/AFP

Печальные новости из мира моды: 28 ноября в возрасте 41 года умер дизайнер, основатель бренда Off-White и креативный директор мужской линейки одежды бренда Louis Vuitton Вирджил Абло. Последние несколько лет модельер боролся с раком, сообщает Spletnik.

Сообщения о смерти Вирджила Абло появились на его официальных страницах в соцсетях:

Более двух лет Вирджил отважно боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. Узнав о диагнозе в 2019 году, он принял решение сражаться с болезнью, не афишируя ее, и с тех пор прошел множество сложных процедур, и все это время продолжал руководить различными организациями в области моды, искусства и культуры.

Вирджил Абло создал бренд Off-White в 2013 году. В марте 2018 года он занял должность креативного директора мужских коллекций бренда Louis Vuitton — и стал первым темнокожим дизайнером, занявшим этот пост в модном доме. Многие годы Вирджил Абло сотрудничал с Канье Уэстом, был дружен со многими звездами, которые сейчас, после шокирующей новости, публично выражают соболезнования.

У Вирджила Абло остались жена и двое детей.

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