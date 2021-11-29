Умер креативный директор Louis Vuitton и создатель Off-White Вирджил Абло

Сообщения о смерти Вирджила Абло появились на его официальных страницах в соцсетях:
Более двух лет Вирджил отважно боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. Узнав о диагнозе в 2019 году, он принял решение сражаться с болезнью, не афишируя ее, и с тех пор прошел множество сложных процедур, и все это время продолжал руководить различными организациями в области моды, искусства и культуры.
Вирджил Абло создал бренд Off-White в 2013 году. В марте 2018 года он занял должность креативного директора мужских коллекций бренда Louis Vuitton — и стал первым темнокожим дизайнером, занявшим этот пост в модном доме. Многие годы Вирджил Абло сотрудничал с Канье Уэстом, был дружен со многими звездами, которые сейчас, после шокирующей новости, публично выражают соболезнования.
У Вирджила Абло остались жена и двое детей.