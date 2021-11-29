Умер креативный директор Louis Vuitton и создатель Off-White Вирджил Абло

Более двух лет Вирджил отважно боролся с редкой и агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. Узнав о диагнозе в 2019 году, он принял решение сражаться с болезнью, не афишируя ее, и с тех пор прошел множество сложных процедур, и все это время продолжал руководить различными организациями в области моды, искусства и культуры.