Стало известно предсмертное желание Градского: «Сниматься буду»

«Мне надо обязательно похудеть на 40 килограммов. Я обязан похудеть, вариантов никаких нет. Сниматься буду»,

— заявил он.

Также Градский рассказал, что очень радовался успехам сына Вани, которому в октябре 2021 года исполнилось три года — он впервые произнес слово «папа». Композитор счел это за хороший знак.

«Значит, через какое-то время будет разговаривать», — поделился исполнитель.