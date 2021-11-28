«Эти сумасшедшие»: Васильева призвала насильно прививать звезд-антиваксеров

По словам Татьяны Васильевой, меры надо ужесточать, иначе пандемия никогда не закончится. По ее мнению, позор для огромной страны то, что привиты только 30% граждан, передает TopNews.ru.

Васильева в интервью PopCornNews высказала позицию, что звезды, которые выступают против вакцинации от коронавируса, виновны в смерти людей.

«Это лежит на совести этих сумасшедших. Они — преступники против своего народа, должны быть наказаны. Должны сидеть, помалкивать и не высовываться, пока кто-нибудь не придет и не сделает им вакцину насильно», – заявила Васильева.

При этом певец Юрий Лоза через соцсети возмутился письму от российских врачей, которые пригласили звезд в ковидные больницы.

В этом списке был и музыкант. Он заявил, что экскурсия в «красную зону» его не удивит: хотя он не понимает, почему туда приглашают здоровых людей.

Лоза считает, что его приглашают в больницы, чтобы заразить коронавирусом, но он не пойдет, т.к. «не враг себе».

Актриса Мария Шукшина также не понимает, почему врачи приглашают в ковидные центры, не задумываясь об опасности для людей.