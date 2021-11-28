Галкин рассказал о пьяных приключениях Баскова

"Десять лет назад... Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней... Так вот, он проспал свой самолет. Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку - пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой - в Москву, но проспал и его. Телефон сел, зарядки не было. И он, еще не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями. Ему выдали билет, и он полетел следующим образом: Ольбия - Милан, Милан - Будапешт, Будапешт - Одесса, Одесса - Москва. Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль "Большая разница" - цитирует Галкина StarHit.ru.