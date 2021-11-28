Первый канал ответил на вопрос о показе шоу «Голос» после смерти Градского

«Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца», — говорится в сообщении пресс-службы и уточняется, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время, пишет Lenta.ru.

Первый канал отметил, что несмотря на плохое самочувствие, Градский участвовал в подготовке и съемках новых выпусков шоу. Уточняется, что последним работам музыканта, созданным совместно с участниками проекта, только предстоит выйти в эфир.

«Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника "Голоса". Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас», — отметили в пресс-службе.