Попавшая в скандальную историю подруга стриптизера Джастина: я подам в совет по прессе

Подруга Джастина — проживающая в Эстонии турецкая модель Арзу Бакшизаде. «Привет всем. Вчера в эстонских СМИ появилось мое имя, мои фотографии и скриншоты моих видеороликов», - сняла новый ролик модель.

«Я хотела бы прояснить, что происходит на самом деле. Во-первых, издание Kroonika без моего разрешения делало фотографии и скриншоты моих видеороликов. Я считаю это неуместным и подам жалобу в совет по прессе по поводу этой статьи », - пообещала Арзу. Также, по ее словам, в редакции ей никто не отвечает.

«Я встречалась с Джастином только один раз, чтобы снять видео в TikTok». Арзу говорит, что опубликовала видео в неподходящий момент. Модель утверждает, что ничего не знала о скандале между Джастином и Трийну Лийси. «Джастин рассказал мне некоторые моменты, но я не знала, что все так серьезно, - говорит она.

«В СМИ пишут, что я новая девушка Джастина, но это не так. Я встречала его только один раз. Это смешно, где же мои права? Как вы посмели взять мои фото и лгать обо мне?» - возмущается Арзу.

«Kroonika слушает только одну ее сторону, они слушают только Трийну. Они не просили у Джастина его комментариев или чего-то еще, они просто опубликовали статью о том, что сказала Трийну. Не верю, не верю Kroonika», - комментирует модель скандал с домашним насилием.