Билан объяснил «обдолбанное» выступление переживанием за Градского

По словам исполнителя, каждый человек в жизни напивался хотя бы раз. Билан уточнил, что до своего выхода на сцену на свадьбе не спал трое суток и был очень уставшим. Как уточнил артист, его переживания связаны с жизнью коллеги, певца и композитора Александра Градского, пишет Lenta.ru.

Билан близко воспринял эту новость и расплакался после концерта из-за ситуации с Градским. «Возможно, буду завтра жалеть... Вы даже половины не знаете, сколько приходится переживать. Стыдно мне, очень стыдно, и будет завтра стыдно», — заявил он.

Ранее казахстанский блогер Биржан Ашим опубликовал на своей странице видео выступающего в нетрезвом виде Билана. Он назвал музыканта «обдолбанным» и заявил, что Билан был пьян. Артист с трудом разговаривал с публикой и не попадал в такт мелодии. После концерта исполнитель обратился к фанатам, попросил у них прощения и расплакался.