Стало известно о последних месяцах жизни Александра Градского

В конце октября он трижды вызывал скорую на дом. Однажды бригаде медиков пришлось ехать к артисту дважды. «У Градского было давление 80 на 60, но он категорически не хотел ехать в больницу. Артист пользовался кислородным концентратором дома», — рассказали источники о последних месяцах жизни певца. Градский часто жаловался близким на боли в ногах, передает Lenta.ru.