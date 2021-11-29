Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен

Овнам следует сосредоточиться на позитиве и взаимоотношениях с партнером. Уделяйте своей второй половинке больше времени и внимания. Почаще отдыхайте и пересмотрите отношение к финансам. Тщательнее планируйте собственный бюджет.

Телец

У Тельцов неделя будет хаотичной и эмоциональной. Возьмите себя в руки. В личной жизни вам придется сделать выбор. В плане здоровья нужен отдых. Возможно, есть смысл взять отгул или даже отпуск. На работе избегайте конфликтов — они могут повлечь неприятные события.

Близнецы

Креативные Близнецы смогут раскрыть свой творческий потенциал. В личной сфере вам понадобится забота и поддержка родных и близких людей. Обратите внимание на рацион питания и физическую активность. На предстоящей неделе вам нужно будет много работать, чтобы получить достойное вознаграждение.

Рак

Для Раков это будет эмоциональная и энергичная неделя. Контролируйте свои мысли и слова. По отношению к любимому человеку проявите заботу и внимание — тогда то же самое получите в ответ. Физическая активность пойдет вам на пользу. В финансовой сфере царит стабильность. В середине недели возможен небольшой доход.

Лев

Львам необходимо поберечь свои деньги. Грамотно подходите к реализации своих планов и задач. В личной жизни вы направите свои усилия на создание теплоты и уюта в доме и в отношениях с любимым человеком. Будьте искренни, а также уделяйте больше времени отдыху во избежание эмоционального выгорания.

Дева

Девы на предстоящей неделе будут полны сил и энергии. Больше времени проводите со своей второй половинкой — и тогда между вами наступит потепление. Можете рассчитывать на существенные денежные поступления, но для этого вам нужно будет как следует потрудиться.

Весы

Весам захочется иметь свободный график действий, ведь четкий план работы будет сковывать вас и расстраивать. Материальная сфера перетянет все внимание, в том числе и от личных отношений. Это станет причиной непонимания в личной жизни. Больше отдыхайте, высыпайтесь и правильно питайтесь.

Скорпион

Скорпионы на предстоящей неделе займутся собственным развитием и карьерой. Ваша вторая половинка останется без внимания и обидится из-за этого. В финансовой сфере все стабильно и спокойно. Не ожидается проблем и со здоровьем.

Стрелец

Стрельцам необходимо больше общаться с родными и близкими людьми, а также чаще встречаться с друзьями. Не оставляйте без своей заботы и свою вторую половинку. Обратите внимание на собственное здоровье, избегайте эмоционального и физического перенапряжения, упадка сил и вялости.

Козерог

Перед Козерогами будут стоять новые цели и приоритеты, которые в итоге принесут финансовый успех. Для вас главное в этот период — найти баланс между профессиональной и личной сферами. Чередуйте усиленную работу с полноценным отдыхом, больше гуляйте на улице и дышите свежим воздухом.

Водолей

У Водолеев появится множество проблем в личной жизни. Чтобы избежать конфликта с любимым человеком, постарайтесь вызвать его на откровенный разговор. В финансовой сфере смело ставьте перед собой новые цели и стремитесь к большему.

Рыбы