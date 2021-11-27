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Смотрите, окна улицы Виру в Таллинне ожили и заиграли волшебную музыку

В период рождественских праздников по выходным на улице Виру можно увидеть настоящее рождественское чудо: окна одной из центральных улиц Старого города волшебным образом превратятся в концертные площадки.

27 ноября, 4, 11 и 18 декабря в 16.00 окна будут в распоряжении музыкантов, чтобы прохожие смогли насладиться музыкой. Каждый мини-концерт продлится 20 минут. Водить публику по улице будет конферансье. Оденьтесь потеплее и наслаждайтесь музыкальными представлениями.
Концертную программу от классики и джаза до поп-музыки составил Сийм Аймла в сотрудничестве с музыкальной школой им. Георга Отса.
 
Окна зажигаются одно за другим, и у насесть уникальная возможность послушать несколько концертов, которые в общей сложности продлятся более часа.
 
Хорошей прогулки и приятного музыкального настроения!
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