Названы лучшие новогодние подарки для разных знаков Зодиака

Если идей совсем нет, можно довериться звездам и попробовать подобрать что-то дельное, ориентируясь на особенности характера человека с точки зрения астрологии.

Овен. Эти граждане активны, неуемны, так что им можно угодить, подарив что-то для туризма - необходимые в походе вещи. Также вариант - подарочный поход на скалодром или в аквапарк. Овнам также не чуждо увлечение творчеством, потому мастер-класс по гончарной лепке или рисованию на воде вполне может их порадовать. Парапсихолог Святослав Серебряков для издания "Лиза" перечислил возможные варианты подарков для представителей каждого знака Зодиака. Первый в списке эксперта -. Эти граждане активны, неуемны, так что им можно угодить, подарив что-то для туризма - необходимые в походе вещи. Также вариант - подарочный поход на скалодром или в аквапарк. Овнам также не чуждо увлечение творчеством, потому мастер-класс по гончарной лепке или рисованию на воде вполне может их порадовать.

Тельцы любят практичные и добротные подарки, которые будут долго служить, указывает эксперт. По его мнению, представители знака оценят бытовую технику, полезную в хозяйстве. Также они не против ювелирных украшений - хороший способ сбережения средств на черный день, в конце концов. А вот что-то затейливое вроде прыжка с парашютом консервативному Тельцу вряд ли придется по нраву, полагает парапсихолог.

Близнецы, напротив, любят все необычное, потому их может порадовать новомодный девайс. Также они любят компанию и общение, так что билет на концерт любимой рок-группы оценят точно. Еще эксперт советует помнить про двойственную натуру Близнецов - они противоречивы, так что им можно угодить, подарив несколько небольших, но очень разных подарков.

Раки — натуры чувствительные и загадочные, в их случае угадать с подарком - задача не из простых. Но эксперт подсказывает: Раки - аристократы, они любят вещи с историей. Это может быть винтажная мебель и предметы интерьера, старинные книги... Если совсем ничего не приглянулось в качестве потенциального подарка Раку, сгодятся просто деньги. Романтика романтикой, но цену деньгам эти ребята знают.

Львы ценят щедрые подарки, роскошные, на которые не пожалели средств и сил. Получив царский подарок, "зодиакальный царь зверей" будет очень благодарен, но вовсе не потому что меркантилен, а потому что не любит прижимистых людей. Сам-то он отнюдь не такой. Подходящий подарок для Льва, советует эксперт - выдержанное вино, качественный шоколад, брендовая вещь или что-то эксклюзивное, сделанное на заказ.

Девы — великие рационалисты, так что бесполезные сувениры, лишь занимающие место на полке, им в тягость. Деву можно прямо спросить, что хотелось бы получить на Новый год, представитель этого знака стесняться не станет и с готовностью расскажет, что именно требуется больше всего. Другой вариант - что-то полезное для дома: плед или сертификат на покупку в магазине косметики или бытовой техники.

Весы ценят внимание больше самого подарка, они обожают сюрпризы, пусть даже это окажется обычная плюшевая игрушка. Девушки-Весы оценят поход в спа-салон, мужчины - обрадуются мастер-классу, который повысит их навыки, советует парапсихолог.