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Названы лучшие новогодние подарки для разных знаков Зодиака

Новгодние подарки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В преддверии Нового года на первый план выходит извечная проблема выбора подарков для самых дорогих людей, которых очень хочется порадовать в праздник. Беда в том, что даже ближайшим друзьям и родне, которую знаешь всю жизнь, порой непросто угодить. Хочется подарить любимому человеку что-то ценное, полезное или хотя бы просто оригинальное, что точно его порадует, но нередко получаются промахи.

Если идей совсем нет, можно довериться звездам и попробовать подобрать что-то дельное, ориентируясь на особенности характера человека с точки зрения астрологии.

Парапсихолог Святослав Серебряков для издания "Лиза" перечислил возможные варианты подарков для представителей каждого знака Зодиака. Первый в списке эксперта - Овен. Эти граждане активны, неуемны, так что им можно угодить, подарив что-то для туризма - необходимые в походе вещи. Также вариант - подарочный поход на скалодром или в аквапарк. Овнам также не чуждо увлечение творчеством, потому мастер-класс по гончарной лепке или рисованию на воде вполне может их порадовать.

Тельцы любят практичные и добротные подарки, которые будут долго служить, указывает эксперт. По его мнению, представители знака оценят бытовую технику, полезную в хозяйстве. Также они не против ювелирных украшений - хороший способ сбережения средств на черный день, в конце концов. А вот что-то затейливое вроде прыжка с парашютом консервативному Тельцу вряд ли придется по нраву, полагает парапсихолог.

Близнецы, напротив, любят все необычное, потому их может порадовать новомодный девайс. Также они любят компанию и общение, так что билет на концерт любимой рок-группы оценят точно. Еще эксперт советует помнить про двойственную натуру Близнецов - они противоречивы, так что им можно угодить, подарив несколько небольших, но очень разных подарков.

Раки — натуры чувствительные и загадочные, в их случае угадать с подарком - задача не из простых. Но эксперт подсказывает: Раки - аристократы, они любят вещи с историей. Это может быть винтажная мебель и предметы интерьера, старинные книги... Если совсем ничего не приглянулось в качестве потенциального подарка Раку, сгодятся просто деньги. Романтика романтикой, но цену деньгам эти ребята знают.

Львы ценят щедрые подарки, роскошные, на которые не пожалели средств и сил. Получив царский подарок, "зодиакальный царь зверей" будет очень благодарен, но вовсе не потому что меркантилен, а потому что не любит прижимистых людей. Сам-то он отнюдь не такой. Подходящий подарок для Льва, советует эксперт - выдержанное вино, качественный шоколад, брендовая вещь или что-то эксклюзивное, сделанное на заказ.

Девы — великие рационалисты, так что бесполезные сувениры, лишь занимающие место на полке, им в тягость. Деву можно прямо спросить, что хотелось бы получить на Новый год, представитель этого знака стесняться не станет и с готовностью расскажет, что именно требуется больше всего. Другой вариант - что-то полезное для дома: плед или сертификат на покупку в магазине косметики или бытовой техники.

Весы ценят внимание больше самого подарка, они обожают сюрпризы, пусть даже это окажется обычная плюшевая игрушка. Девушки-Весы оценят поход в спа-салон, мужчины - обрадуются мастер-классу, который повысит их навыки, советует парапсихолог.

Страстные Скорпионы обожают все, что связано с буйством энергии. Им может понравиться пробный урок подводного ориентирования или стрельбы из лука. Если представитель знака верит в мистику, подарком может быть магический шар или амулет с древними рунами. О практичности Скорпионы тоже не забывают, потому с удовольствием принимают деньги, в том числе в нестандартной форме - в виде акций, валюты или драгметаллов.

Стрельцы, как и Овны, обожают активный отдых и путешествия, и в этом плане им подойдут такие же подарки. Они также оценят необычное путешествие или просто прогулку по ночному городу с отгадыванием загадок, им интересны квесты. Гаджеты - тоже выход, Стрельцы любят быть на связи с друзьями и делиться впечатлениями моментально.
 
Козероги ценят пользу и эстетику, их вариант подарка - практичные сумки со множеством карманов, умные часы, комплект шкатулок. Также они ценят знания и будут рады походу на интересный научный форум, подписке на онлайн-курс. Козероги вполне готовы заранее сами сообщить, чего бы они желали, так как понимают, сколь непросто порой выбрать подарок.

Загадочные Водолеи могут не обратить внимания на что-то дорогое и одновременно прийти в восторг от безделушки. Им важны эмоции, которые подарок вызывает. Эксперт полагает, что представителей данного знака можно попробовать порадовать беспроводными наушниками, футболкой с едкой фразочкой или "убегающим" будильником. Если Водолей имеет склонность к музыке, ему понравится губная гармошка или укулеле. Парапсихолог советует не пытаться решить проблему с подарком для Водолея, просто вбухав побольше денег: роскошь их совершенно не привлекает.

Рыбы оценят подарок, по которому видно, что он подобран с душой. Это могут быть даже простые носки, но в красивой упаковке и с милой записочкой внутри. Рыбы любят креатив, с которым друг подошел к оформлению подарка или его созданию - это может быть собственноручно связанный шарф или испеченный пирог.

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