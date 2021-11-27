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Марина Хлебникова вышла из комы: что на данный момент известно о состоянии артистки

Марина Хлебникова ФОТО: vk.com

Артистка серьезно пострадала во время пожара в собственной квартире. Общественность переживает за состояние Хлебниковой, которая находилась в медикаментозном сне. Близкие певицы успокоили публику, пишет Стархит.

Друзья Марины Хлебниковой рассказали СМИ, что артистка пришла в себя и уже может дышать самостоятельно.

Сейчас состояние 56-летней певицы оценивается как тяжелое, но угрозы жизни Хлебниковой нет.

Напомним, Марину Арнольдовну днями ранее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Тогда она все еще находилась в коме. Также у нее было заражение на месте многочисленных ожогов.

Звезда 90-х серьезно пострадала от пожара в своем доме в Москве, и 18 ноября попала в НИИ имени Склифосовского. Хлебникова получала питание через зонд и проходила интенсивную антибактериальную терапию.

О происходящем сообщали близкие и коллеги певицы. Как только стало известно о трагедии, они обратились к публике: «Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в некоем состоянии шока от случившегося, и, естественно, все вы хотите получить комментарии о сложившейся ситуации. И мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим! С уважением, команда Марины Хлебниковой!»

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