Марина Хлебникова вышла из комы: что на данный момент известно о состоянии артистки

О происходящем сообщали близкие и коллеги певицы. Как только стало известно о трагедии, они обратились к публике: «Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в некоем состоянии шока от случившегося, и, естественно, все вы хотите получить комментарии о сложившейся ситуации. И мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим! С уважением, команда Марины Хлебниковой!»