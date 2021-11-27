Знаменитые разлучницы российского шоу-бизнеса, от которых надо прятать своих мужей

Ольга Бузова

Ольгу Бузову преследуют неудачи в личной жизни. Однако девушка и сама стала причиной разлада в чужих отношениях. Когда певица познакомилась с футболистом Дмитрием Тарасовым, он был женат на гимнастке Оксане Пономаренко и воспитывал с ней дочь. Звезда так активно и тесно стала общаться со спортсменом, распространяя на него всё своё обаяние, что тот забыл про семью, а вскоре и вовсе решил развестись и жениться на Ольге. Впрочем, сохранить брак паре тоже не удалось.

ФОТО: Sergei Savostyanov/TASS

Анна Седокова

В 2020 году Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который моложе неё на девять лет. Но экс-солистке "ВИА Гры" пришлось не только наслаждаться счастьем, но и отбиваться от хейтеров. Ведь звезду обвинили в том, что она разрушила чужую семью: когда она познакомилась со спортсменом, тот был женат и воспитывал маленького сына.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Вера Брежнева

О романе Веры Брежневой, которая блистала в "ВИА Гре", и Константина Меладзе слухи ходили не один год. Однако оба были семейными людьми и не спешили это подтверждать. Сначала Вера жила с украинским политиком Виталием Войченко, затем вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Константин же был женат на Яне Сумм, которая позже признавалась, что роман на стороне у мужа тянулся почти десять лет. В 2015 году отношения продюсера и певицы всё же пришли к логическому завершению — они тайно поженились в Италии.

Вера Брежнева. ФОТО: Instagram

Паулина Андреева

Роман этой пары разгорелся несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте. В 2015-м Федор Бондарчук увидел Паулину на сцене театра в кружевном корсете и не мог отвести от девушки взгляд. Отношения завязались, когда артист был женат на Светлане Бондарчук, и вскоре 25-летний брак рухнул. И теперь Паулина носит почётное звание жены именитого режиссёра.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. ФОТО: Facebook

Пелагея

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин поженились в 2016 году. При этом в начале того же года у спортсмена родился сын от танцовщицы Евгении Ноур, с которой он состоял в отношениях. Исполнительницу не остановило семейно положение Телегина, однако и ей пришлось познать горький вкус измен. В 2020 году супруги развелись после слухов о том, что у Ивана появилась другая — дочь миллионера из Нижневартовска Мария Гончар. А в 2021 году хоккеист женился на той самой "разлучнице".

ФОТО: Mikhail Metzel/TASS

Кристина Асмус

Счастье Кристины Асмус и Гарика Харламова тоже оказалось скоротечным и было построено на чужом несчастье. Страсть между актрисой и юмористом вспыхнула, когда он был женат на Юлии Лещенко. На Кристину тут же обрушилась волна хейта, однако комик сам отражал нападки критиков, защищая новую возлюбленную. "Никто меня никуда не уводил! На этом, пожалуй, всё. Спасибо. Занавес. Ах, да... Я встречаюсь с Кристиной Асмус", — написал он в "Твиттере" в феврале 2013-го, а через несколько месяцев сделал актрисе предложение. Однако в 2020-м супруги развелись, несмотря на родившуюся в браке дочь.

Кристина Асмус и Гарик Харламов ФОТО: Instagram

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова, похоже, тоже достойна звания "разлучницы". Модель покорила сердце рэпера Тимати и даже родила ему наследника. Однако и тут не обошлось без нечестной игры. Бывшая возлюбленная музыканта Алёна Шишкова заявила, что роман с Решетовой исполнитель закрутил, когда они ещё были вместе. По словам девушки, она тогда была беременна дочкой, а Тимати и Анастасия развлекались у неё за спиной. Но и этим отношениям пришёл конец. В 2020 году модель сообщила о расставании, и вскоре рэпер отправился искать счастье на шоу "Холостяк".