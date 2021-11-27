Artik: «Будем презентовать новую солистку, уже нашли»

Оказалось, что у Артема Умрихина (настоящее имя музыканта) уже есть солистка, которая заменила Анну Дзюбу. Правда, пока он ее никому не показывает, зато уже записывает песни. «Есть заказы на корпоративы, концерты новогодние — будем работать. Готовим новую песню, будем презентовать новую солистку. Уже нашли! Сейчас утрясем последние моменты и объявим», — признался музыкант.

Он не стал называть имя новой участницы, но отметил, что она была выбрана без кастинга. Хотя Артик собирался объявить масштабный смотр, даже получил три тысячи видезаявок, но решил прислушаться к своей интуиции.

«У меня был пул тех, кого я слушал. И там заметил девочку. Мне она понравилась, мы пообщались, и все получилось. Она пока еще не так известна», — говорит музыкант.

Напомним, Анна Дзюба покинула коллектив в начале ноября. В Сети гадают, что же могло случиться и почему певица неожиданно решила уйти из группы, которая принесла ей такую популярность. Кто-то говорит, что она просто захотела начать сольную карьеру, другие же отмечают звездную болезнь. Есть слухи и про беременность, которые, впрочем, артистка не подтверждает.