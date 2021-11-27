Юлианна Караулова впервые показала лицо сына
В мае этого года 33-летняя певица Юлианна Караулова впервые стала мамой. Экс-солистка группы 5sta Family подарила своему супругу Андрею Чёрному сына, которого назвали Сашей, пишет Экспресс газета.
В мае этого года 33-летняя певица Юлианна Караулова впервые стала мамой. Экс-солистка группы 5sta Family подарила своему супругу Андрею Чёрному сына, которого назвали Сашей, пишет Экспресс газета.
На протяжении нескольких месяцев артистка скрывала лицо малыша. Однако вчера она наконец-то показала поклонникам, как выглядит юный Александр. В своем микроблоге Юлианна разместила трогательный снимок, на котором позирует с мальчиком. Как оказалось, уже в пять месяцев Саша дебютировал на съемочной площадке: он стал главным героем рекламного ролика.
— умиляется Караулова.
Коллеги артистки по сцене остались в восторге от малыша. «Ой, какая прелесть», — написал Игорь Крутой. «Сладкий очень! Вы прекрасны», — высказывается Анна Седокова. «Какой клёвый!» — вторит ей Тимур Родригез. «Замечательные! Алекс похож на папу, уж прости», — выразила мнение Саша Савельева.