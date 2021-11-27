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Юлианна Караулова впервые показала лицо сына

Юлианна Караулова ФОТО: Instagram

В мае этого года 33-летняя певица Юлианна Караулова впервые стала мамой. Экс-солистка группы 5sta Family подарила своему супругу Андрею Чёрному сына, которого назвали Сашей, пишет Экспресс газета.

На протяжении нескольких месяцев артистка скрывала лицо малыша. Однако вчера она наконец-то показала поклонникам, как выглядит юный Александр. В своем микроблоге Юлианна разместила трогательный снимок, на котором позирует с мальчиком. Как оказалось, уже в пять месяцев Саша дебютировал на съемочной площадке: он стал главным героем рекламного ролика.

Для меня это все было очень волнительно, потому что съемки — процесс долгий и непростой. Но все было организовано очень спокойно и комфортно, с заботой о малыше. И сын показал себя настоящим профессионалом. Мамин маленький актер,

— умиляется Караулова.

Коллеги артистки по сцене остались в восторге от малыша. «Ой, какая прелесть», — написал Игорь Крутой. «Сладкий очень! Вы прекрасны», — высказывается Анна Седокова. «Какой клёвый!» — вторит ей Тимур Родригез. «Замечательные! Алекс похож на папу, уж прости», — выразила мнение Саша Савельева.

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