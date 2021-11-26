Постоянный клиент Rimi в бешенстве: почему реклама на норвежском языке и что она значит?
Читатель портала Limon.ee прислал в редакцию фото рекламного плаката в торговом центре Magistral.
Читатель портала Limon.ee прислал в редакцию фото рекламного плаката в торговом центре Magistral.
Наш читатель и постоянный клиент магазина Rimi негодует: «В центре Magistrali висит непонятная реклама. Я прожила в Норвегии несколько лет, и знаю, что bläkk переводится как «сломанный». Rimi – норвежская сеть, что теперь вводить везде норвежский языком общения?» - возмущается читатель.
«Обычному покупателю непонятно, что хотят сказать этими плакатами. А пенсионеры тем более не поймут», - говорит клиент Rimi.
Bläkk также переводится с эстонского как «позорная ситуация», что хотели сказать создатели рекламы, непонятно: позорно низкие цены? Или поломанные цены? А может это игра со словом black?
А как думаете вы?