Фото и видео: в египетском Луксоре открыли древнюю Аллею сфинксов

В мероприятии принял участие президент Абдель Фаттах ас-Сиси, члены правительства, а также иностранные послы, пишет Ria.ru.

Длина реконструированной Аллеи сфинксов Луксоре составляет почти 2700 метров, ширина – 76 метров. Ее строительство началось при фараонах из 18-й династии (наиболее известными ее представителями являются Тутмос III и царица Хатшепсут). По обе стороны аллеи расположились сфинксы.

Вторая часть возводилась уже при фараонах 30-й династии, которая считается последней коренной в Древнем Египте. Всего на протяжении аллеи расположились 1200 статуй.

Восстанавливать древний памятник начали еще в 40-х годах прошлого века. За тысячи лет строения покрыли метры земляного слоя, над артефактами были построены жилые дома, мечети, церкви и полицейский участок.

Однако интенсивность работ по восстановлению комплекса и реставрации найденных статуй была увеличена в последние годы. Несмотря на критику со стороны местного населения, незаконные постройки снесли, а их жителей переселили в новые кварталы города.