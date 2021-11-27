Как разморозить мясо, чтобы после приготовления оно было сочным и мягким

Как разморозить мясо

Есть множество способов сделать это быстро. Некоторые считаются более правильными, а за некоторые тебя могут и отругать. Например, рыбу советуют вообще не размораживать быстро. Иначе мясо развалится и хорошо не пожарится.

Vazhnoznat.com предлагает взять на вооружение способ, которым пользуются корейские домохзяйки. Сначала нужно отмерить полтора литра воды и нагреть ее до 40 градусов. Водный термометр при этом не обязателен, можно попробовать рукой. Температура должна быть чуть горячее, чем температура тела. То есть довольно горячая, но не обжигающая. Влей горячую воду в миску и добавь туда 3 столовых ложки сахара, хорошо перемешай. Ты удивишься, но сахар хорошо помогает ускорить процесс разморозки. При этом усиливается вкус мяса и добавляются нотки пикантности.

Как разморозить рыбу

При разморозке рыбы действия похожи и отличаются лишь вспомогательным ингредиентом. Нагрей воду до 40 градусов и добавь в нее 3 ст. л. соли. Всё перемешай и помести в нее рыбу.