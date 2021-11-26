Фото: Таня Михайлова-Саар показала роскошное декольте

Помимо декольте Таня показывает и красивый вид на Старый город из отеля Swissotel, где недавно она участвовала в клипе к проекту Eesti laul.

«Съемки проходили в президентском номере, откуда открывается прекрасный вид на горо. Номер такой красивый и просторный, что не хотелось оттуда уходить. Мягкая кровать, кухня, сауна и большое джакузи. С удовольствием осталась бы там жить», - подписала снимок певица.