Участница «Битвы экстрасенсов» — о прогнозах на 2022-й и сроках, когда уйдет коронавирус
Известный экстрасенс признает, что год Голубого Тигра будет не самым успешным, но он приблизит нас к окончанию пандемии, пишет teleprogramma.pro.
Известный экстрасенс признает, что год Голубого Тигра будет не самым успешным, но он приблизит нас к окончанию пандемии, пишет teleprogramma.pro.
— Давайте заглянем в будущее. Последние два года были непростыми для человечества. Что нас ждет в 2022 году?
— Летом я делала раскладку на 2022 год. Год будет сложный, он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся.
— А как будет развиваться пандемия, когда наша жизнь станет, как прежде?
— Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается.
Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие.
— Вирусологи сейчас часто говорят, что коронавирус и другие пандемии теперь будут постоянным спутником человечества. Что вы думаете на этот счет?
— Я не думаю, что пандемии и вирусы будут постоянными нашими спутниками. Это закончится, но будет еще не скоро. Через 10 лет мы постареем, наш мир будет нам казаться другим.
— Почему коронавирус появился именно сейчас?
— У меня есть своя теория насчет этого, почему нам это прислали. Она не особенная, многие так думают. Мы слишком неправильно живем, уничтожаем эту планету. Человек – самое чудовищное существо, которое воплощено здесь. Поэтому мы заслужили то, что получили. Все по справедливости, ведь ничто не может нарушить равновесия.