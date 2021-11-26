Участница «Битвы экстрасенсов» — о прогнозах на 2022-й и сроках, когда уйдет коронавирус

— Давайте заглянем в будущее. Последние два года были непростыми для человечества. Что нас ждет в 2022 году?

— Летом я делала раскладку на 2022 год. Год будет сложный, он будет такого же типа, как и предыдущие два. Вирус никуда не денется. Начнутся споры между людьми относительно вакцин, будет прыгать курс валюты. Нас не закроют как в прошлом году, но ощущение опасности, угрозы и высокая смертность сохранятся.

— А как будет развиваться пандемия, когда наша жизнь станет, как прежде?

— Наша жизнь уже никогда не станет, как прежде. Даже менталитет людей меняется: мы никогда так долго не носили маски и не жили в условиях, когда все закрывается.

Последствия пандемии будут продолжаться еще 5-7 лет. Оклемаемся от этого мы лет через 10. Нам нужно привыкать к тому, что есть и подстраиваться под это. Искать лучшие стороны, не впадать в депрессию, не поддаваться панике, сохранять спокойствие.

— Вирусологи сейчас часто говорят, что коронавирус и другие пандемии теперь будут постоянным спутником человечества. Что вы думаете на этот счет?

— Я не думаю, что пандемии и вирусы будут постоянными нашими спутниками. Это закончится, но будет еще не скоро. Через 10 лет мы постареем, наш мир будет нам казаться другим.

— Почему коронавирус появился именно сейчас?