Сказка превратилась в кошмар! Жена австралийского стриптизера рассказывает: жестокость и домашнее насилие

История любви Трийну Лийс и Джастина началась только в прошлом году, когда молодые люди, познакомившиеся в приложении Tiktok, наконец, встретились в Эстонии и поженились здесь. Однако все стало хуже, когда стал очевиден вспыльчивый характер Джастина. Девушка утверждает, мол парень зажигается как спичка, и в гневе громко захлопывает двери. Более того он даже как-то прижал жену к земле, надавив на нее, пишет портал Uudised.tv3.ee.



Домашние насилие



Соседи слышали постоянный крик и визг из квартиры известных блогеров, а полиция не раз приезжала их проверять. По словам Трийну Лийс, помимо психического и физического насилия, Джастин также подверг ее сексуальному насилию в очень деликатное для женщины время. «У меня были эти дни, и я спала на кушетке. Он подошел ко мне сзади, вытащил тампон, и в следующий момент, сквозь сон, я поняла, что происходит. Это было очень неприятно», - описывает историю домашнего насилия Трийну Лийс.



Только недавно СМИ писали, что Джастин купил билет в один конец в Австралию, но затем пара заверила, что между ними все хорошо.