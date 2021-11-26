Главная гей-пара страны украсила обложку ведущего эстонского журнала о моде: частичка Парижа в Таллинне

"Радует, что даже красивые мужчины попадают на обложки журналов. И особенно приятно быть рождественским мальчиком с другой половиной своего сердца", - трогательно пишет Танель Веэнре в комментарии к публикации на своей страничке в Facebook, имея ввиду, что журнал с ними на обложке выйдет декабрьским номером - в период Рождественских праздников.

"Журнал и нашу историю сможете найти в хорошо оборудованных парикмахерских и аэропортах. Так что стригите волосы (у кого есть) и летайте (кто может)!", - с ноткой юмора призывает дизайнер украшений.



Увлекательную историю об их творческом тандеме, работе, и повседневной жизни - сможете прочитать на эстонском и английском языках ЗДЕСЬ!



Смотрите, как гармонично и стильно смотреться пара на обложке модного журнала!