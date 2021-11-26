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Главная гей-пара страны украсила обложку ведущего эстонского журнала о моде: частичка Парижа в Таллинне

Танель Веэнре и Альдо Ярвсоо на таллиннской Неделе моды. ФОТО: Erlend Staub

Пожалуй самого известного эстонского модельера Альдо Ярвсоо и его супруга, дизайнера украшений Танеля Веэнре пригласили украсить обложку модного журнала «Пульс».

"Радует, что даже красивые мужчины попадают на обложки журналов. И особенно приятно быть рождественским мальчиком с другой половиной своего сердца", - трогательно пишет Танель Веэнре в комментарии к публикации на своей страничке в Facebook, имея ввиду, что журнал с ними на обложке выйдет декабрьским номером - в период Рождественских праздников. 

"Журнал и нашу историю сможете найти в хорошо оборудованных парикмахерских и аэропортах. Так что стригите волосы (у кого есть) и летайте (кто может)!", - с ноткой юмора призывает дизайнер украшений.

Увлекательную историю об их творческом тандеме, работе, и повседневной жизни - сможете прочитать на эстонском и английском языках ЗДЕСЬ! 

Смотрите, как гармонично и стильно смотреться пара на обложке модного журнала! 

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