С новым домом: Собчак готовится съехать после объявления о разводе с Богомоловым
Ксения Собчак поделилась с поклонниками важной новостью. Телеведущая активно ремонтирует собственное гнездышко, в которое скоро сможет переехать, пишет eg.ru.
Ксения Собчак поделилась с поклонниками важной новостью. Телеведущая активно ремонтирует собственное гнездышко, в которое скоро сможет переехать, пишет eg.ru.
В последнее время имя 40-летней телеведущей не сходит со страниц прессы. В окружении «блондинки в шоколаде» поговаривают, что ее брак с 46-летним режиссером Константином Богомоловым трещит по швам.
Недавно стало известно, что
Наконец, на тему неизбежного краха семейной жизни ведущей и режиссера высказался создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров, который хорошо знаком со звездной блондинкой. Продюсер объявил, что супруги однозначно разведутся уже в скором будущем.
А сегодня в микроблоге Ксении появился пост, который навел поклонников на мысли о том, что она готовится съехать из общего с Константином жилища. Собчак призналась, что свободное время посвящает ремонту в новом гнездышке.
«Вы знаете, последнее время я активно занимаюсь своим новым домом. Что из этого получилось, вы увидите совсем скоро», – пообещала журналистка.
Под фотографиями россияне оставили множество комментариев, некоторые из которых были посвящены именно перипетиям на любовном фронте звезды.