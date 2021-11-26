С новым домом: Собчак готовится съехать после объявления о разводе с Богомоловым

В последнее время имя 40-летней телеведущей не сходит со страниц прессы. В окружении «блондинки в шоколаде» поговаривают, что ее брак с 46-летним режиссером Константином Богомоловым трещит по швам.

Недавно стало известно, что парочка сняла обручальные кольца , которыми обменялась на скандальной свадьбе, немногим позже Ксения одаривала нежными взглядами экс-супруга Максима Виторгана во время празднования дня рождения их общего сына Платона. К слову, на мероприятии Собчак появилась без нынешнего избранника.

Наконец, на тему неизбежного краха семейной жизни ведущей и режиссера высказался создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров, который хорошо знаком со звездной блондинкой. Продюсер объявил, что супруги однозначно разведутся уже в скором будущем.

А сегодня в микроблоге Ксении появился пост, который навел поклонников на мысли о том, что она готовится съехать из общего с Константином жилища. Собчак призналась, что свободное время посвящает ремонту в новом гнездышке.

«Вы знаете, последнее время я активно занимаюсь своим новым домом. Что из этого получилось, вы увидите совсем скоро», – пообещала журналистка.